Поздняков об апелляции ОКР на решение МОК о временном отстранении: «Никаких иллюзий не питаем»

Теги МОК Станислав Поздняков ОКР CAS Биатлон

Станислав Поздняков высказался об иске ОКР об отмене временного отстранения.

В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию ОКР на решение МОК.

«Решение по нашему иску к МОК об отмене временного отстранения ОКР будет вынесено позже, сегодня состоялись слушания.

Никаких иллюзий не питаем, так как существующая сейчас система управления в CAS не дает нам оснований полагаться на его беспристрастность.

Но, как уже говорилось ранее, мы следуем сейчас установленной процедуре, которую необходимо пройти, чтобы добиваться справедливости в дальнейшем.

Заодно посмотрим на оперативность Лозаннского арбитража в этом деле на фоне того, что другие поданные нами иски ждут вынесения решений уже больше года», – написал глава ОКР.

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?

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4 комментария
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Апелляция ради апелляции.
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Не вы одни, после марта должны исчезнуть последние…
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Чего вы все так рветесь в эти недружественные страны? На то они и недружественные не?
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Мне кажется, что МОК допустил бы нас к соревнованиям по танковому биатлону.
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