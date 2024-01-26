Поздняков об апелляции ОКР на решение МОК о временном отстранении: «Никаких иллюзий не питаем»
Станислав Поздняков высказался об иске ОКР об отмене временного отстранения.
В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию ОКР на решение МОК.
«Решение по нашему иску к МОК об отмене временного отстранения ОКР будет вынесено позже, сегодня состоялись слушания.
Никаких иллюзий не питаем, так как существующая сейчас система управления в CAS не дает нам оснований полагаться на его беспристрастность.
Но, как уже говорилось ранее, мы следуем сейчас установленной процедуре, которую необходимо пройти, чтобы добиваться справедливости в дальнейшем.
Заодно посмотрим на оперативность Лозаннского арбитража в этом деле на фоне того, что другие поданные нами иски ждут вынесения решений уже больше года», – написал глава ОКР.