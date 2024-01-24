Станислав Поздняков: «МОК не до конца доверяет федерациям, которые занимались допуском россиян. Много сложностей, чтобы получить нейтральный статус»

Поздняков высказался о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) будет дополнительно проверять российских спортсменов на соответствие критериям допуска.

Ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил: «По поводу атлетов, которые проверяются федерациями на соответствие критериям, мы также делаем соответствующие запросы и собираем информацию. Этот процесс будет продолжаться до Олимпиады и, возможно, во время Игр».

«Это говорит о том, что МОК не до конца доверяет международным спортивным федерациям, которые занимались допуском спортсменов.

Все будет гораздо строже, много сложностей, чтобы получить этот нейтральный статус», – сказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

МОК создал новую комиссию для проверки россиян. Теперь пробраться на Олимпиаду еще сложнее?