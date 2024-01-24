Станислав Поздняков: «МОК не до конца доверяет федерациям, которые занимались допуском россиян. Много сложностей, чтобы получить нейтральный статус»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Марк Адамс Легкая атлетика

Поздняков высказался о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) будет дополнительно проверять российских спортсменов на соответствие критериям допуска.

Ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил: «По поводу атлетов, которые проверяются федерациями на соответствие критериям, мы также делаем соответствующие запросы и собираем информацию. Этот процесс будет продолжаться до Олимпиады и, возможно, во время Игр». 

«Это говорит о том, что МОК не до конца доверяет международным спортивным федерациям, которые занимались допуском спортсменов.

Все будет гораздо строже, много сложностей, чтобы получить этот нейтральный статус», – сказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. 

МОК создал новую комиссию для проверки россиян. Теперь пробраться на Олимпиаду еще сложнее?

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1 комментарий
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Капитан очевидность! То ли журналисты обмельчали, что такие бестолковые вопросы задают, то ли Поздняков совсем плох стал из-за отъезда бывшего зятя в США.
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