CAS: «Слушание по апелляции ОКР на решение о приостановке членства в МОК состоится сегодня. Решение будет объявлено не сразу»

Теги МОК ОКР CAS Матч ТВ Биатлон

Сегодня CAS рассмотрит апелляцию ОКР на решение о приостановке членства в МОК.

В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

ОКР обжаловал решение МОК в CAS.

«Слушание по апелляции ОКР состоится сегодня в режиме видеоконференции. После слушания коллегия арбитров обсудит и подготовит арбитражное решение.

Решение будет объявлено не сразу после слушания, а позже. На данный момент назвать точную дату невозможно», — заявили в пресс‑службе Спортивного арбитражного суда.

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?

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22 комментария
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Ответ Viks
Предмет спора в КАС совсем не о том.
А о чем? Люди приняли гражданство России. Их включили в ОКР. За это МОК наказал наш ОКР. Дело то только в том, что они бывшие граждане Украины.
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Ответ Чебурашка от Гены
САS , всё же, как Швейцарские банки. Репутацию свою стараются не испортить. Надеюсь аппеляцию нашу поддержат и вынесут положительный для ОКР вердикт.
Швейцарские банки и репутация - давно не синонимы.
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Ответ Валерий Гергаев
Ясно что не восстановят , иза оккупированных тереторий, ответ очеведин
Очевидно только, что вы двоечник по русскому языку и с логикой не дружите, Валерий! 😁
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Когда напишут решение, тогда и объявят.
Вот только главный вопрос: ГДЕ его будут писать и КТО?
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Решение предсказуемо, всё останется в силе.
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Решение примут в середине августа.
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Ответ Viks
Подскажите, ОКР включил в свой состав в 2014-м представительство Крыма?
В 2016 году включили. А что?
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Ответ Alex1104
Швейцарские банки и репутация - давно не синонимы.
Сама Швейцария да. Профукала статус нейтральной страны. А банки пока держатся. 😁
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Ответ Чебурашка от Гены
Очевидно только, что вы двоечник по русскому языку и с логикой не дружите, Валерий! 😁
Да, "тереторий" - это он мощно задвинул.
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Ответ Сергей Фетисов
Решение примут в середине августа.
Решение примут сегодня или на неделе, а вот текст будут писать месяц минимум - долгое это дело и текста много. По Валиевой уже месяц пишут.
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