CAS: «Слушание по апелляции ОКР на решение о приостановке членства в МОК состоится сегодня. Решение будет объявлено не сразу»
Сегодня CAS рассмотрит апелляцию ОКР на решение о приостановке членства в МОК.
В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
ОКР обжаловал решение МОК в CAS.
«Слушание по апелляции ОКР состоится сегодня в режиме видеоконференции. После слушания коллегия арбитров обсудит и подготовит арбитражное решение.
Решение будет объявлено не сразу после слушания, а позже. На данный момент назвать точную дату невозможно», — заявили в пресс‑службе Спортивного арбитражного суда.
Вот только главный вопрос: ГДЕ его будут писать и КТО?