CAS: «Слушание по апелляции ОКР на решение о приостановке членства в МОК состоится сегодня. Решение будет объявлено не сразу»

Сегодня CAS рассмотрит апелляцию ОКР на решение о приостановке членства в МОК.

В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

ОКР обжаловал решение МОК в CAS.

«Слушание по апелляции состоится сегодня в режиме видеоконференции. После слушания коллегия арбитров обсудит и подготовит арбитражное решение.

Решение будет объявлено не сразу после слушания, а позже. На данный момент назвать точную дату невозможно», — заявили в пресс‑службе Спортивного арбитражного суда.

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?