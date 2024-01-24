Станислав Поздняков: «Убежден, что путь возвращения российского спорта на международную арену лежит через Азию»
Станислав Поздняков считает, что возвращение российского спорта на международную арену будет проходить через Азию.
Глава Олимпийского комитета России принял участие в торжественной презентации первых зимних международных спортивных игр «Дети Приморья» в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
Особенно почетно и приятно самолично нанести герб нашего государства на знамя международных детских спортивных соревнований.
Убежден, что путь возвращения российского спорта на международную арену лежит через Азию, и географическое положение Приморья является стратегически важным для реализации этой задачи, решение которой, в том числе, будет происходить через детско-юношеский спорт.
Речь идет о подготовке олимпийского резерва и спортсменов, которые в среднесрочной перспективе смогут достойно представлять нашу страну в составе Олимпийской команды России. С этой точки зрения проект «Дети Приморья» полностью отвечает нашим стратегическим задачам.
Мы понимаем, что первая попытка МОК вернуть российский и белорусский спорт на международную арену через Азиатский континент не увенчалась успехом, тем не менее не теряем надежды, что следующий шаг наших коллег из Лозанны в этом направлении будет более успешным», – написал глава ОКР в телеграм-канале.