Ишмуратова о белорусах на Спартакиаде: «Очень надеюсь, что организаторы создадут для них лучшие условия, чтобы они не чувствовали себя чужими и обделенными»

Светлана Ишмуратова объяснила, почему белорусы должны участвовать в Спартакиаде.

Соревнования по биатлону в рамках Спартакиады пройдут с 11 по 18 февраля в Златоусте. Сборная Беларуси ранее объявила свой состав.

«Я всегда рада, когда проводят открытие чемпионаты и первенства с белорусами. Возрастает интерес публики, острая борьба, конкуренция. Учитывая, что уровень биатлона в Беларуси высокий, их участие пойдет на пользу и болельщикам, и самим спортсменам. Белорусы – все равно наши ребята, и мы их воспринимаем как наших спортсменов, поэтому они должны участвовать.

Ребята из Беларуси будут чувствовать себя как дома, а не как в чужой стране. Очень надеюсь, что организаторы соревнований создадут для них лучшие условия, чтобы они не чувствовали себя чужими и обделенными», – сказала двукратная олимпийская чемпионка Ишмуратова.

Также она оценила трассу в Златоусте.

«Трасса в Златоусте – очень хорошая и считается одной из самых сложных. Там серьезный перепад высот. Сама трасса находится не в горах Южного Урала, а внизу, высота там небольшая, но структура у нее горная и сложная. Ребятам придется терпеть на сложных подъёмах, а потому соревнования будут интересными.

Сам стадион ещё доводится до ума. Дай Бог, чтобы это все никуда не уплыло по прошествии Спартакиады и стадион продолжил проводить крупные соревнования. Конечно, возникнет проблема с проживанием, потому что инфраструктура вокруг стадиона еще не полностью готова. Надеюсь, организаторы справятся с этими сложностями», – отметила Ишмуратова.