Сола, Смольский, Лазовский и Тулатин выступят за Беларусь на Спартакиаде. Участие Динары Смольской зависит от медицинского допуска

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Объявлен состав сборной Беларуси по биатлону для участия в Спартакиаде.

За мужскую команду выступят Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Иван Тулатин, Максим Воробей и Павел Белько. За женскую – Анна Сола, Ирина Лещенко, Дарья Кудаева и Елена Кулак.

Также планируется участие Динары Смольской (Алимбековой), которая в сентябре родила ребенка, но спортсменке еще нужно получить допуск к тренировкам и соревнованиям. Этот вопрос будет рассмотрен после 28 января.

Соревнования по биатлону в рамках Спартакиады пройдут с 11 по 18 февраля в Златоусте.

 

1 комментарий
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Эх, Динару бы тоже неплохо увидеть. Пусть она без соревновательной практики, но в женской сборной на пять человек мест хватает.
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