Сола, Смольский, Лазовский и Тулатин выступят за Беларусь на Спартакиаде. Участие Динары Смольской зависит от медицинского допуска

Объявлен состав сборной Беларуси по биатлону для участия в Спартакиаде.

За мужскую команду выступят Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Иван Тулатин, Максим Воробей и Павел Белько. За женскую – Анна Сола, Ирина Лещенко, Дарья Кудаева и Елена Кулак.

Также планируется участие Динары Смольской (Алимбековой), которая в сентябре родила ребенка, но спортсменке еще нужно получить допуск к тренировкам и соревнованиям. Этот вопрос будет рассмотрен после 28 января.

Соревнования по биатлону в рамках Спартакиады пройдут с 11 по 18 февраля в Златоусте.