Пак о белорусских биатлонистах на Спартакиаде: «Решение не принято, они все еще продолжают ждать. СБР за то, чтобы они выступали, но решать не нам»

Теги Союз биатлонистов России сборная Беларуси жен сборная Беларуси Александр Пак Биатлон

СБР поддерживает идею допуска белорусских биатлонистов на Спартакиаду.

Об этом заявил исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак.

– Не решился ли Минспорт все же допустить белорусов на Спартакиаду по биатлону и как СБР относится к этой истории?

– До нас никакого решения, к сожалению, не доведено. Оно не принято.

Наше отношение к участию белорусов крайне положительное: мы только за то, чтобы они выступали вместе с нами, потому что только в конкуренции можно понять истинную и реальную силу наших спортсменов, в том числе сборников.

– Белорусы все еще ждут, что их позовут?

– В общем‑то да. Насколько я знаю из общения с представителями команд, они еще продолжают ждать.

К сожалению, мы здесь не проводящая сторона, решение за Минспортом. Наше мнение Минспорту мы высказали: мы за то, чтобы они выступали, но решать это не нам, – сказал Пак. 

Спартакиада сильнейших пройдет с 9 по 18 февраля. 

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1 комментарий
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Создавайте свой международный союз биатлонистов, чего белорусы ждут, где их инициатива МСБ или как его там , пусть выступаеют полноправными участниками , там еще кто то подтянется , как минимум еще 6 лет никто никуда не поедет, почему 6, так мне кажется)
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