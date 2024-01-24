Сборная Беларуси по биатлону выступит на Спартакиаде в Златоусте

Белорусские биатлонисты выступят на Спартакиаде в Златоусте.

Об этом сообщил главный тренер сборной Беларуси по биатлону Юрий Альберс.

«Принято решение, что белорусская команда в составе десяти человек (5 мужчин и 5 женщин) поедет на Спартакиаду. У региональных российских команд такая же квота. Плюс тренеры поедут с сервисменами в полном составе. Ограничений нет.

Планируем отправление туда 30 января, проведем на месте учебно-тренировочный сбор. Первая гонка 10 февраля.

Сейчас усиленно готовимся: документы оформляем, покупаем билеты. Естественно, в связи с участием в Спартакиаде меняются и приоритеты в сезоне. Главными стартами считались домашний и чемпионат России в марте. Теперь подготовка немного ломается.

Выездной состав пока неизвестен. Определимся к выезду,» – сказал Альберс.

Соревнования по биатлону в рамках Спартакиады пройдут с 11 по 18 февраля.