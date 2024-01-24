Сборная Беларуси по биатлону выступит на Спартакиаде в Златоусте

Теги Спартакиада сборная Беларуси жен сборная Беларуси Юрий Альберс Биатлон

Белорусские биатлонисты выступят на Спартакиаде в Златоусте.

Об этом сообщил главный тренер сборной Беларуси по биатлону Юрий Альберс.

«Принято решение, что белорусская команда в составе десяти человек (5 мужчин и 5 женщин) поедет на Спартакиаду. У региональных российских команд такая же квота. Плюс тренеры поедут с сервисменами в полном составе. Ограничений нет. 

Планируем отправление туда 30 января, проведем на месте учебно-тренировочный сбор. Первая гонка 10 февраля.

Сейчас усиленно готовимся: документы оформляем, покупаем билеты.  Естественно, в связи с участием в Спартакиаде меняются и приоритеты в сезоне. Главными стартами считались домашний Кубок Содружества и чемпионат России в марте. Теперь подготовка немного ломается. 

Выездной состав пока неизвестен. Определимся к выезду,» – сказал Альберс. 

Соревнования по биатлону в рамках Спартакиады пройдут с 11 по 18 февраля.

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24 комментария
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домрачева наверное сейчас сидит и думает, как ей повезло) несколько лет и вместо медалей,чемпионаства, славы и мужа Бьёрндалена - забвение и спартакиады в Златоусте
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Конкуренция всегда на пользу
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а брикс не едет? бразильцы даже на чемпионате европы есть
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ждём не дождёмся эти прекрасные игры, запасы пива и снеков уже подготовлены, подписка espn оплачена!
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Разум победил.
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Ура.
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Хорошая новость
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правильно, фактически белоруссия и есть придаток россии, чего уж стесняться
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Ну это нормально, так и должно было быть конечно, не зря все таки Губер в каждом репортаже про сброшу говорил, однако это и без его нытья должно было быть
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респект
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Губерниев теперь напьётся от радости.Все трансляции ныл по этому поводу.
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Ответ Yury Sin
Хорошая попытка, но нет: я лучше кубок мира по биатлону посмотрю, а не вот это вот все.
а можно и оба турнира посмотреть, в чем проблема?
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Ответ Karra
правильно, фактически белоруссия и есть придаток россии, чего уж стесняться
Роиссия придаток Беларуси, чего уж там
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