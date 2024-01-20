Максим Кугаевский: «Гараничев очень строго держит режим, никогда не пьет. Он сторонник здорового образа жизни»

Тренер Максим Кугаевский рассказал, почему Гараничев продолжает хорошо выступать.

Ранее Евгений Гараничев занял 4-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске.

– Гараничев вчера (18 января – Sports.ru) выступил очень хорошо?

– Очень хорошо, когда стреляешь четыре ноля, а когда один промах, который мешает тебе стать призером, это просто хорошо.

– Он может еще больше?

– Конечно. Я в этом абсолютно уверен. Он в Чайковском стрелял четыре ноля, надо было делать тоже самое и здесь.

– Индивидуальная гонка – это его формат?

– Да. Он хорошо стреляет, а также он очень выносливый. Да, он уже не скоростной спортсмен, но он умеет долго держать скорость, что на двадцатке можно считать большим преимуществом.

– Многие думают о том, до каких пор он будет выступать. Вы не вели с ним таких диалогов?

– Нет. Пока результат есть, почему не выступать? Он занимается любимым делом и получает удовольствие.

– Через пару недель будет 10 лет, как он выступал на Олимпиаде в Сочи. Вы вообще думали, что он способен бегать до 35 лет и больше?

– Я сразу знал, что он будет бегать долго. Он очень строго держит режим. Он никогда не пьет, даже пиво или шампанское на Новый год. Он сторонник здорового образа жизни. Он постоянно работает индивидуально.

Когда ему было года 22-23, я вслух сказал, что Женя будет очень долго бегать. Он – фанат здорового образа жизни. И детей своих тоже к этому приучил, – сказал Кугаевский.