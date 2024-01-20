Максим Кугаевский: «Гараничев очень строго держит режим, никогда не пьет. Он сторонник здорового образа жизни»

Теги сборная России Кубок России Евгений Гараничев Максим Кугаевский ЗОЖ Биатлон

Тренер Максим Кугаевский рассказал, почему Гараничев продолжает хорошо выступать.

Ранее Евгений Гараничев занял 4-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске.

– Гараничев вчера (18 января – Sports.ru) выступил очень хорошо?

– Очень хорошо, когда стреляешь четыре ноля, а когда один промах, который мешает тебе стать призером, это просто хорошо.

– Он может еще больше?

– Конечно. Я в этом абсолютно уверен. Он в Чайковском стрелял четыре ноля, надо было делать тоже самое и здесь.

– Индивидуальная гонка – это его формат?

– Да. Он хорошо стреляет, а также он очень выносливый. Да, он уже не скоростной спортсмен, но он умеет долго держать скорость, что на двадцатке можно считать большим преимуществом.

– Многие думают о том, до каких пор он будет выступать. Вы не вели с ним таких диалогов?

– Нет. Пока результат есть, почему не выступать? Он занимается любимым делом и получает удовольствие.

– Через пару недель будет 10 лет, как он выступал на Олимпиаде в Сочи. Вы вообще думали, что он способен бегать до 35 лет и больше?

– Я сразу знал, что он будет бегать долго. Он очень строго держит режим. Он никогда не пьет, даже пиво или шампанское на Новый год. Он сторонник здорового образа жизни. Он постоянно работает индивидуально.

Когда ему было года 22-23, я вслух сказал, что Женя будет очень долго бегать. Он – фанат здорового образа жизни. И детей своих тоже к этому приучил, – сказал Кугаевский.

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9 комментариев
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Молодец Женя!
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Ещё больше уважаю Жеку за ЗОЖ)
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А другие… употребляют?
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А кто пьет?) Но вообще Женя достоин огромного уважения.
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молодец, конечно, но не всем же в Думе места забронированы, как для Шипулина))
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Остальные в росбиатлоне я так понимаю пьют всегда?
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Какой-то белой вороной Женю выставил...
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Жека лучший! Наш человек хоть и не пьет!)
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