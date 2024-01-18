Латыпов об индивидуальной гонке: «Не ожидал на стойке, что затвор замерзнет. Потом он залипал после каждого выстрела»

Эдуард Латыпов рассказал о проблемах с винтовкой на Кубке России в Ижевске.

Сегодня биатлонист Латыпов стал третьим в индивидуальной гонке, вторым – Никита Поршнев, победил белорус Дмитрий Лазовский.

– Можно ли вас поздравить?

– Можно, подиум – хорошо. Тяжелое состояние. И учитывая это, гонка неплохо сложилась. Но два промаха на стойке – это очень много. Одного выстрела не хватило для победы.

Скольжение давалось очень сложно. Делалась ставка пройти вторую часть хорошо, потому что там надо поддерживать высокую скорость.

Не ожидал на стойке, что затвор замерзнет. Потом он залипал после каждого выстрела. Приходилось выцеливать. И каждый выстрел болтало, ловил устойчивость. На четвертом рубеже старался чуть медленнее стрелять. Все получилось, – сказал Латыпов.

Также спортсмен рассказал об отношении к формату индивидуальной гонки.

– Индивидуальная гонка – это устаревший формат или классика, от которой нельзя отказываться?

– Думаю, что классика, от которой нельзя отказываться. Две или три гонки за сезон — это нормально. Если было бы больше, то это уже сложно, но так — вполне нормально.

– Тебе нравится такой формат?

– Тяжелая гонка. Если еще и погода не очень, то еще тяжелее. Ну потерпеть можно.

– Сегодня терпел?

– Да. Состояние тяжелое, – отметил Латыпов.