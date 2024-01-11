Эдуард Латыпов: «В Чайковском неприятный и плотный ветер. Учитывая характер гонки, не мог отдохнуть – полсекунды вдох делаешь и захлебываешься»

Эдуард Латыпов оценил выступление в суперспринте на чемпионате России.

В гонке, которая прошла в Чайковском, он занял второе место, победил Александр Бектуганов.

«Не очень хорошо, что семь промахов. Первая лежка не пошла, не было преимущества, был в догоняющих. Шел, не сбавляя.

Понимал, что надо качественно стрелять, но там был ветер, надо было рисковать. Стрельнул как стрельнул, но пришлось попотеть на последнем круге.

Здесь неприятный и плотный ветер. Учитывая характер гонки, не мог отдохнуть. Полсекунды вдох делаешь и захлебываешься. Пришлось на одном дыхании стараться быстро отстрелять и бороться с ветром.

Думаю, сегодня всем гонка далась нелегко», — сказал .