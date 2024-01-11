Эдуард Латыпов: «В Чайковском неприятный и плотный ветер. Учитывая характер гонки, не мог отдохнуть – полсекунды вдох делаешь и захлебываешься»

Теги сборная России чемпионат России Кубок России Эдуард Латыпов Матч ТВ Биатлон

Эдуард Латыпов оценил выступление в суперспринте на чемпионате России.

В гонке, которая прошла в Чайковском, он занял второе место, победил Александр Бектуганов. 

«Не очень хорошо, что семь промахов. Первая лежка не пошла, не было преимущества, был в догоняющих. Шел, не сбавляя.

Понимал, что надо качественно стрелять, но там был ветер, надо было рисковать. Стрельнул как стрельнул, но пришлось попотеть на последнем круге.

Здесь неприятный и плотный ветер. Учитывая характер гонки, не мог отдохнуть. Полсекунды вдох делаешь и захлебываешься. Пришлось на одном дыхании стараться быстро отстрелять и бороться с ветром.

Думаю, сегодня всем гонка далась нелегко», — сказал Латыпов.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий