Тренер сборной Удмуртии: «Можно сказать, что Корнев спасает удмуртский биатлон. Саша растет на глазах»

Тренер сборной Удмуртии по биатлону высказался о результатах Александра Корнева.

Корнев выиграл масс-старт на чемпионате России в Чайковском.

– Можно сказать, что Корнев спасает удмуртский биатлон?

– Можно и так сказать, спасает – да. В принципе он растет на глазах. Самое главное, что он растет психологически, от него многое требуют в сборной России, поэтому он начинает реализовываться. Будем говорить, что – да, спасает, хотя команда‑то у нас всего из четырех человек.

– Он сильно вырос за эти полгода с начала сезона?

– Будем говорить, что он вырос в плане психологии. За это спасибо тренерам национальной команды, с ним действительно плотно работают.

Спасибо Эдику Латыпову, потому что он большое влияние оказывает на Саню как лидер команды. Саша вырос, но декабрь у него был совсем слабым. Он мог и там показывать результаты, но болезнь внесла свои коррективы, – сказал Константин Вежеев.

– В большом масс‑старте хорошо выступили бывшие биатлонисты вашей команды. Больно, что они больше не с вами? Или радуетесь их результату, потому что это ваши воспитанники?

– Не скажу, что больно. Когда они объявляют, что они уходят, то в этот момент больно – да. Но мы видим, что ребята тренируются, соревнуются, причем успешно, поэтому мне как тренеру очень радостно за них. Мне радостно, что у них получается. Они же все наши ребята, которые выросли с самых юных лет в удмуртском биатлоне, – добавил тренер.