Эдуард Латыпов: «Очень сложно сконцентрироваться на стрельбе, потому что руки и ноги забиваются. Сегодня пришлось терпеть»

Эдуард Латыпов прокомментировал серебро в масс-старте на ЧР в Чайковском.

«Сложная гонка, самочувствие сегодня тяжелое. Скольжение тугое, потому что снег не катучий. Поэтому такая силовая гонка получается. Очень сложно сконцентрироваться на стрельбе, потому что руки и ноги забиваются – и не успеваешь просто. С одной стороны, интересная гонка, с другой стороны, сегодня пришлось терпеть.

По силам (на последнем круге) я не был свеж и знал, что Саня (Корнев) финиш не отдаст, крепкий парень. Смотрел просто по ситуации – если бы был шанс, может быть, попробовал бы. Но сегодня вот такая гонка – как сложилось, так сложилось», – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».