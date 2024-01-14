Тамара Дербушева: «Гонка сложилась идеально. Старалась работать на стрельбе ровно, точно, чтобы идти с небольшим преимуществом»

Теги сборная России жен чемпионат России Тамара Дербушева (Воронина) Биатлон

Тамара Дербушева прокомментировала свою победу в большом масс-старте.

Биатлонистка победила на чемпионате России в Чайковском с чистой стрельбой.

«После финиша было время отдышаться, было интересно, как девчонки ведут борьбу, следить за ними.

На первой стойке я даже удивилась, как закрыла первый выстрел, а дальше просто постаралась работать ровно, точно, чтобы идти с небольшим преимуществом.

Конечно, устала. Все равно старалась финишный круг работать, но потом уже сказали, что минута (в запасе), поэтому в последний подъем заехала своим темпом – и были немножко силы.

Могу сказать, что гонка сложилась идеально», – сказала Дербушева в эфире «Матч ТВ». 

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2 комментария
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Тамара вошла в кураж.Есть все предпосылки,что сезон она завершит на верхней строчке.
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Тома справляется со стрельбой в отличие от многих. Наташа Шевченко в этом сезоне стрелять стала гораздо хуже, чем пришла в биатлон из лыж.
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