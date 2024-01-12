Казакевич о командной гонке: «Получилось справиться всей командой со стрельбой. Один штрафной круг на четверых – это очень хорошо»

Биатлонистки прокомментировали в эфире «Матч ТВ» победу в командной гонке.

Команда Свердловской области победила на чемпионате России в Чайковском.

: Мы успели вспотеть, даже было тяжело в некоторых моментах. Где-то натягивали, где-то отпускали, поэтому спокойно все доехали.

: Формат? Как будто мы бегали эстафетки – ощущения были такие. В целом, у нас получилось справиться всей командой со стрельбой. Один штрафной круг на четверых – это очень хорошо.

: Ну что вам легкую жизнь устраивать? Было сложно держаться за девчонками. Я старалась идти близко. Гонка интересная была, давно не бегали, приятно вспомнить.

: Осознание победы придет чуть попозже, когда протокол закроют, он будет окончательным. Придет осознание, что мы выиграли, тогда улыбка появится и будет радостное настроение.