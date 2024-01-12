Казакевич о командной гонке: «Получилось справиться всей командой со стрельбой. Один штрафной круг на четверых – это очень хорошо»

Теги сборная России жен чемпионат России Тамара Дербушева (Воронина) Ирина Казакевич Анастасия Шевченко Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Биатлонистки прокомментировали в эфире «Матч ТВ» победу в командной гонке.

Команда Свердловской области победила на чемпионате России в Чайковском. 

Наталия Шевченко: Мы успели вспотеть, даже было тяжело в некоторых моментах. Где-то натягивали, где-то отпускали, поэтому спокойно все доехали.

Ирина Казакевич: Формат? Как будто мы бегали эстафетки – ощущения были такие. В целом, у нас получилось справиться всей командой со стрельбой. Один штрафной круг на четверых – это очень хорошо.

Тамара Дербушева: Ну что вам легкую жизнь устраивать? Было сложно держаться за девчонками. Я старалась идти близко. Гонка интересная была, давно не бегали, приятно вспомнить.

Анастасия ШевченкоОсознание победы придет чуть попозже, когда протокол закроют, он будет окончательным. Придет осознание, что мы выиграли, тогда улыбка появится и будет радостное настроение.

1 комментарий
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Ну молодцы девчонки , к сезону готовы .
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