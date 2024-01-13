Чемпионат России по биатлону. Дербушева, Сола, Казакевич, Сливко, Наталия Шевченко и Куклина пробегут большой масс-старт
14 января на чемпионате России по биатлону женщины пробегут большой масс-старт.
Чемпионат России по биатлону-2024
Чайковский
Женщины
Большой масс-старт
Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Предварительный старт-лист
1. Тамара Дербушева
2. Анна Сола (Беларусь)
3. Наталия Шевченко
4. Виктория Сливко
5. Ирина Казакевич
6. Елизавета Каплина
7. Наталья Гербулова
8. Анастасия Батманова
9. Анастасия Гореева
10. Анастасия Шевченко
11. Екатерина Носкова
12. Анастасия Зырянова
13. Лариса Куклина
14. Анастасия Егорова
15. Валерия Каюмова
26. Ульяна Нигматуллина
31. Екатерина Юрлова-Перхт
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Чайковском