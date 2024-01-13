Чемпионат России по биатлону. Дербушева, Сола, Казакевич, Сливко, Наталия Шевченко и Куклина пробегут большой масс-старт

Теги сборная России жен результаты чемпионат России сборная Беларуси жен Лариса Куклина Наталья Гербулова Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Анна Сола Анастасия Егорова Ирина Казакевич Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Валерия Каюмова (Васнецова) Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Анастасия Гореева масс-старт жен (60 человек) Наталия Шевченко (Мекрюкова) Анастасия Зырянова Биатлон

14 января на чемпионате России по биатлону женщины пробегут большой масс-старт.

Чемпионат России по биатлону-2024

Чайковский

Женщины

Большой масс-старт

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Предварительный старт-лист

1. Тамара Дербушева

2. Анна Сола (Беларусь)

3. Наталия Шевченко

4. Виктория Сливко

5. Ирина Казакевич

6. Елизавета Каплина

7. Наталья Гербулова

8. Анастасия Батманова

9. Анастасия Гореева

10. Анастасия Шевченко

11. Екатерина Носкова

12. Анастасия Зырянова

13. Лариса Куклина

14. Анастасия Егорова

15. Валерия Каюмова

26. Ульяна Нигматуллина

31. Екатерина Юрлова-Перхт

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Чайковском

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6 комментариев
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Дербушева, Н. Шевченко, Сливко
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Сола, Сливко, Каплина, Носкова
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Ответ тоторо
гореева сола мекрюкова
Гореева сама не своя, очень тяжелая, и с техникой у нее что-то. В прошлом сезоне она так слабо ходом ни разу не выглядела.
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Ответ Daniyar8
Гореева сама не своя, очень тяжелая, и с техникой у нее что-то. В прошлом сезоне она так слабо ходом ни разу не выглядела.
да тоже обратила внимание на технику(
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Ответ тоторо
да тоже обратила внимание на технику(
То ли ей технику меняют, то ли травма какая-то, то ли с лыжами что-то, не знаю
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