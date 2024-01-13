Лазовский о командной гонке: «Формат классный, в том числе и для зрителя. Я как поклонник велоспорта отметил бы тактику»

Дмитрий Лазовский сравнил командную гонку биатлона с велоспортом.

12 января на чемпионате России в Чайковском Лазовский выиграл командную гонку в составе сборной Беларуси.

– Никогда не бегали такую дисциплину, только на тренировках пробовали нечто подобное. В целом интересная гонка, тактически интересная. Я как поклонник велоспорта отметил бы тактику. Отрабатывали с командой, как правильно подходить на рубеж, кто должен идти первым на трассе. Мне было интересно.

– Нужно ли чаще, чем один раз за сезон, проводить такую гонку?

– Формат классный, в том числе и для зрителя. Почему бы и нет? – сказал Лазовский.

Также он отметил, что не расстраивается из-за пропуска Спартакиады белорусскими биатлонистами.

«Отношусь к этому как есть. У нас есть определенный сценарий, что мы будем делать. Расстраиваться не приходится. Будут еще старты, где покажем свои результаты. Во время Спартакиады проведем сбор», – заявил он.

В нашем биатлоне вернули гонку, которая давно забыта. Может, забыта не зря?