Лазовский о командной гонке: «Формат классный, в том числе и для зрителя. Я как поклонник велоспорта отметил бы тактику»

Теги чемпионат России Спартакиада сборная Беларуси Дмитрий Лазовский Биатлон

Дмитрий Лазовский сравнил командную гонку биатлона с велоспортом.

12 января на чемпионате России в Чайковском Лазовский выиграл командную гонку в составе сборной Беларуси.

– Никогда не бегали такую дисциплину, только на тренировках пробовали нечто подобное. В целом интересная гонка, тактически интересная. Я как поклонник велоспорта отметил бы тактику. Отрабатывали с командой, как правильно подходить на рубеж, кто должен идти первым на трассе. Мне было интересно.

– Нужно ли чаще, чем один раз за сезон, проводить такую гонку?

– Формат классный, в том числе и для зрителя. Почему бы и нет? – сказал Лазовский.

Также он отметил, что не расстраивается из-за пропуска Спартакиады белорусскими биатлонистами.

«Отношусь к этому как есть. У нас есть определенный сценарий, что мы будем делать. Расстраиваться не приходится. Будут еще старты, где покажем свои результаты. Во время Спартакиады проведем сбор», – заявил он.

В нашем биатлоне вернули гонку, которая давно забыта. Может, забыта не зря?

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1 комментарий
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у белорусов кроме сборной никого нет...они всё и отрабатывают...а у нас не разбери - поймёшь кто где...собираются кто с гор, кто из леса...
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