Лазовский о командной гонке: «Формат классный, в том числе и для зрителя. Я как поклонник велоспорта отметил бы тактику»
Дмитрий Лазовский сравнил командную гонку биатлона с велоспортом.
12 января на чемпионате России в Чайковском Лазовский выиграл командную гонку в составе сборной Беларуси.
– Никогда не бегали такую дисциплину, только на тренировках пробовали нечто подобное. В целом интересная гонка, тактически интересная. Я как поклонник велоспорта отметил бы тактику. Отрабатывали с командой, как правильно подходить на рубеж, кто должен идти первым на трассе. Мне было интересно.
– Нужно ли чаще, чем один раз за сезон, проводить такую гонку?
– Формат классный, в том числе и для зрителя. Почему бы и нет? – сказал Лазовский.
Также он отметил, что не расстраивается из-за пропуска Спартакиады белорусскими биатлонистами.
«Отношусь к этому как есть. У нас есть определенный сценарий, что мы будем делать. Расстраиваться не приходится. Будут еще старты, где покажем свои результаты. Во время Спартакиады проведем сбор», – заявил он.
В нашем биатлоне вернули гонку, которая давно забыта. Может, забыта не зря?