Кубок IBU. Нильссон, Эрдал, Гигонна, Пуфф, Калкенберг, Лиен, Кинк выступят в спринте

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10 января на этапе Кубка IBU в Риднау пройдет женский спринт.

Кубок IBU по биатлону-2023/24

5-й этап

Риднау-валь-Риданна, Италия

Женщины

Спринт

Начало – 13:00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Ида Лиен (Норвегия)

2. Ноэми Ремонне (Франция)

4. Йенни Энодд (Норвегия)

6. Йоханна Пуфф (Германия)

6. Каролине Эрдал (Норвегия)

12. Стина Нильссон (Швеция)

15. Эмили Шуманн (Германия)

18. Анна-Карин Хейденберг (Швеция)

22. Кристина Оберталер (Австрия)

23. Элла Халварссон (Швеция)

24. Селина Гротиан (Германия)

27. Мартина Трабукки (Италия)

30. Юлия Кинк (Германия)

32. Анна Андексер (Австрия)

33. Йоханна Скоттхайм (Швеция)

35. Майя Клутенс (Бельгия)

38. Эмили Калкенберг (Норвегия)

44. Жилонн Гигонна (Франция)

46. Анаэлль Бонду (Франция)

59. Пола Боте (Франция)

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