Кубок IBU. Стина Нильссон, Лиен, Энодд, Таннхаймер, Калкенберг, Гигонна и Шевалье выступят в короткой индивидуальной гонке
4 января на этапе Кубка IBU женщины выступят в короткой индивидуальной гонке.
4-й этап
Валь-Мартелло, Италия
Женщины
Короткая индивидуальная гонка
Начало – 16:15 по московскому времени.
Старт-лист
3. Анаэлль Бонду (Франция)
5. Юлиане Фрювирт (Германия)
6. Хло Шевалье (Франция)
8. Йоханна Пуфф (Германия)
10. Анна Вайдель (Германия)
11. Анна-Карин Хейденберг (Швеция)
13. Жилонн Гигонна (Франция)
18. Йенни Энодд (Норвегия)
21. Элла Халварссон (Швеция)
22. Эмили Калкенберг (Норвегия)
23. Ида Лиен (Норвегия)
31. Юлия Таннхаймер (Германия)
33. Юлия Кинк (Германия)
37. Стина Нильссон (Швеция)
66. Марен Киркеэйде (Норвегия)
69. Пола Боте (Франция)