Тренер сборной Швеции об эстафете без Ханны Оберг: «Она болела во время праздников. Еще до Оберхофа мы подумали, что ей стоит ограничить тренировки»

Тренер объяснил отсутствие Ханны Оберг в составе шведской эстафеты в биатлоне.

Сегодня на этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдет женская эстафета. За Швецию выступят Анна Магнуссон, Линн Перссон, Муна Брурссон и Эльвира Оберг.

«Мы решили внести изменения (включить Брурссон в состав – Sports.ru), потому что Ханна болела во время праздников. Еще до поездки в Оберхоф мы подумали, что в Рупольдинге ей стоит ограничить тренировки, хоть и придется пропустить эстафету.

Во вторник у нее было индивидуальное занятие, которое прошло очень хорошо. Думаю, мы нашли лучшее компромиссное решение», – сказал главный тренер сборной Швеции Йоханнес Лукас.