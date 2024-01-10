Тренер сборной Швеции об эстафете без Ханны Оберг: «Она болела во время праздников. Еще до Оберхофа мы подумали, что ей стоит ограничить тренировки»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Швеции жен Ханна Оберг Муна Брурссон Йоханнес Лукас Оберхоф Рупольдинг Биатлон

Тренер объяснил отсутствие Ханны Оберг в составе шведской эстафеты в биатлоне.

Сегодня на этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдет женская эстафета. За Швецию выступят Анна Магнуссон, Линн Перссон, Муна Брурссон и Эльвира Оберг.

«Мы решили внести изменения (включить Брурссон в состав – Sports.ru), потому что Ханна болела во время праздников. Еще до поездки в Оберхоф мы подумали, что в Рупольдинге ей стоит ограничить тренировки, хоть и придется пропустить эстафету.

Во вторник у нее было индивидуальное занятие, которое прошло очень хорошо. Думаю, мы нашли лучшее компромиссное решение», – сказал главный тренер сборной Швеции Йоханнес Лукас.

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