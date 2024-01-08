Поварницын о встрече Нового года: «Все мы люди и иногда нарушаем режим. Но 31 декабря еще в восемь вечера крутил велосипед»

Теги сборная России Александр Поварницын Биатлон

Александр Поварницын рассказал, что отпраздновал Новый год с семьей.

– Встретил Новый год в кругу семьи в теплой и семейной атмосфере. Нормально посидели, самое главное, что вокруг была семья.

– В новогоднюю ночь можно нарушать режим?

– Конечно, все мы люди и все мы иногда нарушаем режим.

– 1 января уже тренировался?

– Нет. Тренер прописал программу так, что 1 января у меня был отдых. Но 31 декабря я еще в восемь вечера крутил велосипед, когда на стол уже активно накрывали, – сказал биатлонист.

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2 комментария
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читаю -тренер пропил ..прописал программу
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