Александр Поварницын: «Мой первый ноль в сезоне, я безумно рад. Долго не мог совладать с собой»

Александр Поварницын оценил второе место в пасьюте на Кубке Содружества.

Сегодня на этапе в Раубичах российский биатлонист финишировал вторым, не допустив промахов.

«Это мой первый ноль в сезоне, я безумно рад этому.

Я долго не мог совладать с собой. Где-то были нервы, а сейчас все получилось так, что я просто отбросил их и понимал, раскладывался по гонке так, как нужно мне», – сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».