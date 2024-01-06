Александр Поварницын: «Мой первый ноль в сезоне, я безумно рад. Долго не мог совладать с собой»

Теги сборная России Александр Поварницын Кубок Содружества Биатлон

Александр Поварницын оценил второе место в пасьюте на Кубке Содружества.

Сегодня на этапе в Раубичах российский биатлонист финишировал вторым, не допустив промахов.

«Это мой первый ноль в сезоне, я безумно рад этому.

Я долго не мог совладать с собой. Где-то были нервы, а сейчас все получилось так, что я просто отбросил их и понимал, раскладывался по гонке так, как нужно мне», – сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».

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1 комментарий
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Молодец, что ещё можно сказать.
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