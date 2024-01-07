Тамара Дербушева: «Сбор прошел плодотворно, Шашилов подкармливал кашей, мясом. Поэтому все удалось, гонка прошла хорошо»

Тамара Дербушева прокомментировала свое выступление в масс-старте.

Биатлонистка стала второй на этапе Кубка Содружества в Раубичах. Победу одержала Анна Сола.

«Хорошо провели сбор, плодотворно. Михаил Викторович (Шашилов) подкармливал кашей, мясом, поэтому все удалось, гонка хорошо прошла.

Старалась выцеливать лежа – стреляла медленно, но верно. Стоя уже начинала работать побыстрее, но допустила промах. На последнем нужно было уже работать как можно быстрее и уходить с рубежа.

Удалось отработать чисто, очень хотела догнать Анну Солу, думала даже, что в первом подъеме есть шанс, но потом она все равно убежала – молодец», – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».