Эдуард Латыпов: «Сегодня сложная погода, меня с первых кругов сковало, мышцы не работают. Чувствую, что не могу согнуться – колено болит»

Теги сборная России Эдуард Латыпов Кубок Содружества Биатлон

Эдуард Латыпов рассказал, что ему было тяжело бежать масс-старт на Кубке Содружества.

Латыпов занял в гонке 6-е место с двумя промахами.

«Старался сделать большой отрыв, но сегодня очень сложная погода, меня с первых кругов сковало, мышцы вообще не работают.

Сейчас чувствую, что согнуться не могу, колено болит – не знаю, что произошло, но буду разбираться», – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».

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9 комментариев
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Ответ re#mn
латыпов, серохвостов, логинов тройка на которых как бэ все уповают - вся больная , где они так перетрудились, Смолький хоть в Альпах пахал, может этим тоже не хватает европейского горного воздуха
В снежки играли,а теперь мышцы ноют.
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Ответ re#mn
латыпов, серохвостов, логинов тройка на которых как бэ все уповают - вся больная , где они так перетрудились, Смолький хоть в Альпах пахал, может этим тоже не хватает европейского горного воздуха
больше вопросов к тренерам по стрельбе, сегодня Латыпов стрелял настолько нестабильно и медленно, как будто полгода без тренировки был
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Ответ starichok77
больше вопросов к тренерам по стрельбе, сегодня Латыпов стрелял настолько нестабильно и медленно, как будто полгода без тренировки был
Так он новогодний сбор с группой пропустил. Отсюда и результаты
+1
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+1
латыпов, серохвостов, логинов тройка на которых как бэ все уповают - вся больная , где они так перетрудились, Смолький хоть в Альпах пахал, может этим тоже не хватает европейского горного воздуха
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Наверно в понедельник родился-если не то так это.
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Ответ starichok77
больше вопросов к тренерам по стрельбе, сегодня Латыпов стрелял настолько нестабильно и медленно, как будто полгода без тренировки был
ессно к ним, там явно гнали на задел на 4 круге, ушел со своего пулься, дыхалки на стойке явно не хватило, поди и подсказали " стреляй наверняка" вместо ритма..а он умеет, про коленку это к бабушке
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Ответ Афанасия
Так он новогодний сбор с группой пропустил. Отсюда и результаты
аха, день пропустил и стрельба разладилась , пусь между собой и женой винтовку кладет в постель поможет
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