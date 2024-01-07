Эдуард Латыпов: «Сегодня сложная погода, меня с первых кругов сковало, мышцы не работают. Чувствую, что не могу согнуться – колено болит»

Эдуард Латыпов рассказал, что ему было тяжело бежать масс-старт на Кубке Содружества.

Латыпов занял в гонке 6-е место с двумя промахами.

«Старался сделать большой отрыв, но сегодня очень сложная погода, меня с первых кругов сковало, мышцы вообще не работают.

Сейчас чувствую, что согнуться не могу, колено болит – не знаю, что произошло, но буду разбираться», – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».