Ирина Казакевич: «Из необычных подарков, которые я хотела – телескоп. Сейчас он стоит у меня дома, но пользуюсь им не так часто»

Ирина Казакевич рассказала, какие необычные подарки получала на праздники.

– На прошлый Новый год получила от Томы Дербушевой плед с рукавами. То есть ты можешь засунуть туда руки и спокойно читать книгу или смотреть что‑то в телефоне, очень удобно.

И самое интересное, что он с корги, а это моя любимая порода собак. Когда распечатывала, было очень неожиданно.

Из необычных подарков, которые я хотела – телескоп. Правда, получила я его на день рождения.

Сейчас он стоит у меня дома, но я им пользуюсь не так часто, потому что его лучше использовать подальше от огней. И когда мне Тома его подарила, мы специально выезжали подальше и смотрели на луну.

– Какой подарок хотели бы получить от Деда Мороза?

– Просто приятно получать подарки, даже не в Новый год. Это скорее желание, потому что в новогоднюю ночь я всегда загадываю. И они у меня, кстати, сбывались.

Поэтому загадаю желание, но вам о нем не расскажу – иначе не сбудется, – сказала серебряный призер Пекина-2022.