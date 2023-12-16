Казакевич о допуске россиян на Олимпиаду-2024: «Нужно изучить критерии, поэтому сложно оценить, хорошая ли это новость»

Теги сборная России сборная России жен Париж-2024 Тамара Дербушева (Воронина) Ирина Казакевич Кирилл Бажин Биатлон

Ирина Казакевич высказалась об условиях допуска россиян на Олимпиаду-2024.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Играх-2024 в Париже в нейтральном статусе.

– Читала о том, что летних спортсменов допустили в нейтральном статусе, но с определенными критериями, в них я правда не вникала. Изначально же – новость положительная, потому что нас допустили, но, опять же, нужно изучить критерии, поэтому оценить сложно, хорошая ли это новость.

– В команде это не обсуждали?

– Мы это не обсуждали в команде, говорили только с Тамарой Дербушевой и Кириллом Бажиным, поскольку в одно время обсуждали эту новость. Реакция была такой: «Ну хоть какое‑то решение», но не более того, – сказала биатлонистка.

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