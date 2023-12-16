Ирина Казакевич: «Когда промазала вторым выстрелом на заключительном рубеже, пережидала, потому что понимала, что больше не имею права ошибаться»

Биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала свой первый подиум в сезоне.

стала третьей в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Уфе.

«Сегодня была такая опция, что максимум для меня это один штраф. Было действительно тяжело, у меня утро не задалось: в 6:30 приехал допинг-контроль. Поэтому сегодня такой интересный день. Бежалось сложно, хотя я думала, что будет полегче. Возможно, потому что трассу изменили – сделали такой длинный подъем затяжной, достаточно крутой.

Отыгрывать было негде, все решалось на стрельбе, а девчонки стреляли чисто. Но Анна сегодня позволила мне вклиниться в борьбу за тройку. А когда я промазала вторым выстрелом стоя на заключительном рубеже – я пережидала, потому что понимала, что больше не имею права ошибаться, иначе у меня не будет шанса побороться за тройку. Я рада, что это наконец-то получилось, вышло забраться на пьедестал», – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».