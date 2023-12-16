Ирина Казакевич: «Когда промазала вторым выстрелом на заключительном рубеже, пережидала, потому что понимала, что больше не имею права ошибаться»

Теги сборная России жен сборная Беларуси жен Анна Сола Ирина Казакевич Кубок Содружества Биатлон

Биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала свой первый подиум в сезоне.

Казакевич стала третьей в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Уфе.

«Сегодня была такая опция, что максимум для меня это один штраф. Было действительно тяжело, у меня утро не задалось: в 6:30 приехал допинг-контроль. Поэтому сегодня такой интересный день. Бежалось сложно, хотя я думала, что будет полегче. Возможно, потому что трассу изменили – сделали такой длинный подъем затяжной, достаточно крутой.

Отыгрывать было негде, все решалось на стрельбе, а девчонки стреляли чисто. Но Анна Сола сегодня позволила мне вклиниться в борьбу за тройку. А когда я промазала вторым выстрелом стоя на заключительном рубеже – я пережидала, потому что понимала, что больше не имею права ошибаться, иначе у меня не будет шанса побороться за тройку. Я рада, что это наконец-то получилось, вышло забраться на пьедестал», – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

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