Тамара Дербушева: «На последнем рубеже эмоции взяли верх, и допустила промах. Не смотрела на штрафной круг, просто думала, что надо бежать быстрее»

Теги сборная России жен сборная Беларуси жен Тамара Дербушева (Воронина) Анна Сола Кубок Содружества Биатлон

Тамара Дербушева прокомментировала свою победу в пасьюте на этапе Кубка Содружества.

Накануне Дербушева выиграла спринт.

«Слышала стрельбу Солы, старалась остановить себя, чтобы не спешить, а работать спокойно. Но на последнем рубеже все равно эмоции взяли верх, и допустила промах.

Я не смотрела на штрафной круг, просто думала, что надо бежать быстрее. А потом все равно увидела, что Аня тоже заходит. Старалась бороться, девчонки шли быстрее по дистанции – старалась держаться за ними и не отставать.

Почему именно сейчас такой результат? Не знаю. Работаем, стараемся, получаем удовольствие от гонок», – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ». 

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