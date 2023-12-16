Тамара Дербушева: «На последнем рубеже эмоции взяли верх, и допустила промах. Не смотрела на штрафной круг, просто думала, что надо бежать быстрее»
Тамара Дербушева прокомментировала свою победу в пасьюте на этапе Кубка Содружества.
Накануне Дербушева выиграла спринт.
«Слышала стрельбу Солы, старалась остановить себя, чтобы не спешить, а работать спокойно. Но на последнем рубеже все равно эмоции взяли верх, и допустила промах.
Я не смотрела на штрафной круг, просто думала, что надо бежать быстрее. А потом все равно увидела, что Аня тоже заходит. Старалась бороться, девчонки шли быстрее по дистанции – старалась держаться за ними и не отставать.
Почему именно сейчас такой результат? Не знаю. Работаем, стараемся, получаем удовольствие от гонок», – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».