Анна Сола: «Сливко умеет терпеть, она такая терпила биатлона. Я обрадовалась, что она в эту секунду мне проиграла»

Теги сборная России жен сборная Беларуси жен Виктория Сливко Анна Сола Кубок Содружества Биатлон

Анна Сола назвала Викторию Сливко «терпилой биатлона».

Сола стала второй в спринте на этапе Кубка Содружества в Уфе, Сливко – третьей с нулем.

«Я в Вику (Сливко) верю, тем более в ее последние круги – она умеет терпеть, она такая терпила биатлона. Блин, она очень сильна.

Конечно, я обрадовалась, что она в эту секунду мне проиграла, но и рада, что она в тройке – это класс, поздравляю ее с этим.

Здесь круг очень сложный, много равнины, крутые подъемы. Хорошо, что сегодня лыжи у меня сработали очень клево – спасибо нашей сервис-бригаде. Удалось потерпеть, за что себе тоже говорю спасибо.

Мы никуда (от мороза) не скрывались, мы остались в Тюмени в минус 40. Тренировались, бегали кроссы на улице, делали работу в зале на беговых дорожках», – сказала белорусская биатлонистка в эфире «Матч ТВ». 

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6 комментариев
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Не очень красиво звучит. Для нашего АУЕшного русского языка.
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Не очень удачно выразилась.
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Звучит оскорбительно по отношению к Сливко.
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Для этой трассы одного терпения мало.
Нужна ещё и равнинная техника.
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