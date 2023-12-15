Анна Сола: «Сливко умеет терпеть, она такая терпила биатлона. Я обрадовалась, что она в эту секунду мне проиграла»
Анна Сола назвала Викторию Сливко «терпилой биатлона».
Сола стала второй в спринте на этапе Кубка Содружества в Уфе, Сливко – третьей с нулем.
«Я в Вику (Сливко) верю, тем более в ее последние круги – она умеет терпеть, она такая терпила биатлона. Блин, она очень сильна.
Конечно, я обрадовалась, что она в эту секунду мне проиграла, но и рада, что она в тройке – это класс, поздравляю ее с этим.
Здесь круг очень сложный, много равнины, крутые подъемы. Хорошо, что сегодня лыжи у меня сработали очень клево – спасибо нашей сервис-бригаде. Удалось потерпеть, за что себе тоже говорю спасибо.
Мы никуда (от мороза) не скрывались, мы остались в Тюмени в минус 40. Тренировались, бегали кроссы на улице, делали работу в зале на беговых дорожках», – сказала белорусская биатлонистка в эфире «Матч ТВ».
Нужна ещё и равнинная техника.