Долль о победе на Кубке мира: «Перед спринтом было не лучшее самочувствие, но я выпил кофе, чтобы взбодриться, и это сработало»

Бенедикт Долль рассказал, как кофе помог ему выиграть спринт на Кубке мира.

Сегодня немецкий биатлонист Долль одержал победу на этапе в Ленцерхайде, не допустив промахов.

«Невероятные ощущения. Сегодня я не ожидал этого [результата]. Перед гонкой у меня было не лучшее самочувствие, но затем я выпил кофе, чтобы немного взбодриться, и это сработало!

Мои жена и сын находятся здесь, и я рад, что мы можем разделить этот счастливый момент вместе.

Кроме того, я здорово чувствовал себя на стрельбе и очень доволен стойкой», – сказал Долль.