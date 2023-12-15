Долль о победе на Кубке мира: «Перед спринтом было не лучшее самочувствие, но я выпил кофе, чтобы взбодриться, и это сработало»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Германии Бенедикт Долль Ленцерхайде Биатлон

Бенедикт Долль рассказал, как кофе помог ему выиграть спринт на Кубке мира.

Сегодня немецкий биатлонист Долль одержал победу на этапе в Ленцерхайде, не допустив промахов.

«Невероятные ощущения. Сегодня я не ожидал этого [результата]. Перед гонкой у меня было не лучшее самочувствие, но затем я выпил кофе, чтобы немного взбодриться, и это сработало!

Мои жена и сын находятся здесь, и я рад, что мы можем разделить этот счастливый момент вместе.

Кроме того, я здорово чувствовал себя на стрельбе и очень доволен стойкой», – сказал Долль.

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3 комментария
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Спалил контору в хлам.
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Это что Долль подшучивает над Й.Бо? Или же у них (у Долля и Й.Бо) какие-то особые сорта кофе?
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