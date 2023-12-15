Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход, Долль уступил 14 секунд, Эдер – быстрейший в стрельбе
Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в спринте на Кубке мира в Ленцерхайде.
Кубок мира по биатлону-2023/24
3-й этап
Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины
Спринт
Лыжный ход
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 21.25,0
2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 6,9
3. Бенедикт Долль (Германия) – 14,4
4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 15,5
5. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 20,7
6. Тарьей Бо (Норвегия) – 23,9
7. Филипп Хорн (Германия) – 24,4
8. Филипп Наврат (Германия) – 25,7
9. Эмильен Жаклен (Франция) – 27,8
10. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 29,4
Скорострельность
1. Симон Эдер (Австрия) – 41,9 (1)
2. Адам Раннелс (Канада) – 41,9 (2)
3. Никлас Хартвег (Швейцария) – 42,0 (1)
4. Андржей Нендза-Кубинец (Польша) – 43,4 (2)
5. Йоханнес Бо (Норвегия) – 45,6 (1)
6. Кристиан Гоу (Канада) – 45,8 (4)...
22. Бенедикт Долль (Германия) – 49,1 (0)...
28. Филипп Наврат (Германия) – 50,0 (1)