Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход, Долль уступил 14 секунд, Эдер – быстрейший в стрельбе

Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в спринте на Кубке мира в Ленцерхайде.

Кубок мира по биатлону-2023/24

3-й этап

Ленцерхайде, Швейцария

Мужчины

Спринт

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 21.25,0

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 6,9

3. Бенедикт Долль (Германия) – 14,4

4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 15,5

5. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 20,7

6. Тарьей Бо (Норвегия) – 23,9

7. Филипп Хорн (Германия) – 24,4

8. Филипп Наврат (Германия) – 25,7

9. Эмильен Жаклен (Франция) – 27,8

10. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 29,4

Скорострельность

1. Симон Эдер (Австрия) – 41,9 (1)

2. Адам Раннелс (Канада) – 41,9 (2)

3. Никлас Хартвег (Швейцария) – 42,0 (1)

4. Андржей Нендза-Кубинец (Польша) – 43,4 (2)

5. Йоханнес Бо (Норвегия) – 45,6 (1)

6. Кристиан Гоу (Канада) – 45,8 (4)...

22. Бенедикт Долль (Германия) – 49,1 (0)...

28. Филипп Наврат (Германия) – 50,0 (1)