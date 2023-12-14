Любовь Калинина: «Отдельно к прологу не готовилась. Просто я люблю быстро стрелять»
Любовь Калинина прокомментировала победу в прологе перед Кубком Содружества в Уфе.
Биатлонистка стала первой в стрелковых дуэлях.
– Думала, что ты окажешься первой в этой компании?
– Честно, нет. Старалась об этом не думать, просто концентрируюсь на своих действиях.
– Что главное в дуэльной стрельбе?
– Это умение себя успокоить. Отдельно я к этому прологу не готовилась. Просто я люблю быстро стрелять.
– За победу дают 50 тысяч, хорошие призовые?
– Да, очень даже хорошие. Такой формат очень интересный. Вроде бы не гонка, но тоже очень волнительно, стараешься. Очень приятно победить в таких соревнованиях.
– От основных стартов это не отвлекает? Или это хороший разогрев?
– Хороший разогрев. Ты очень сильно отвлекаешься, что очень хорошо: получается, разгрузиться перед главными стартами. Очень здорово, что у нас у всех таких разные команды: в жизни мы представляем разные регионы, а тут мы вместе. Очень здорово быть вместе, например, с Эдуардом Латыповым или Лизой Каплиной.
– Насколько это хорошая тренировка перед завтрашним спринтом?
– Думаю, что для меня этот турнир был хорошим, чтобы успокоиться, а победа как-то придает мне уверенности, – сказала Калинина.