Любовь Калинина: «Отдельно к прологу не готовилась. Просто я люблю быстро стрелять»

Любовь Калинина прокомментировала победу в прологе перед Кубком Содружества в Уфе.

Биатлонистка стала первой в стрелковых дуэлях.

– Думала, что ты окажешься первой в этой компании?

– Честно, нет. Старалась об этом не думать, просто концентрируюсь на своих действиях.

– Что главное в дуэльной стрельбе?

– Это умение себя успокоить. Отдельно я к этому прологу не готовилась. Просто я люблю быстро стрелять.

– За победу дают 50 тысяч, хорошие призовые?

– Да, очень даже хорошие. Такой формат очень интересный. Вроде бы не гонка, но тоже очень волнительно, стараешься. Очень приятно победить в таких соревнованиях.

– От основных стартов это не отвлекает? Или это хороший разогрев?

– Хороший разогрев. Ты очень сильно отвлекаешься, что очень хорошо: получается, разгрузиться перед главными стартами. Очень здорово, что у нас у всех таких разные команды: в жизни мы представляем разные регионы, а тут мы вместе. Очень здорово быть вместе, например, с Эдуардом Латыповым или Лизой Каплиной.

– Насколько это хорошая тренировка перед завтрашним спринтом?

– Думаю, что для меня этот турнир был хорошим, чтобы успокоиться, а победа как-то придает мне уверенности, – сказала .