Александр Поварницын: «Логинов – темная лошадка. Уверен, что он-то себя еще покажет»

Александр Поварницын назвал Александра Логинова темной лошадкой в новом сезоне.

Логинов – чемпион мира по биатлону. Он пропустил большинство гонок прошлого сезона, но в этом сентябре выступил на этапе Кубка Содружества в Сочи, где стал пятым в спринте. Спортсмен готовится к стартам в группе с Поварницыным и Антоном Бабиковым.

«Честно говоря, мы не ожидали таких высоких результатов, поскольку заходили под очень большой нагрузкой к этому старту. Из-за этого и были своеобразные качели. У меня, например, спринт на очень высоком уровне, а дальше с каждой гонкой похуже. Это связано с тем, что выполнили огромный объём работы. Заехали 23 августа на «Лауру» и до начала соревнований тренировались.

Наша цель – качественная подготовка к зимнему сезону. Если в том году мы где-то жертвовали подготовкой, то сейчас решили ей не жертвовать и идти до конца. Конечно, Антону Бабикову было чуть полегче, он спустился вниз, что дало ему возможность для восстановления и выступления в гонках на высоком уровне.

В целом я оцениваю нашу подготовку положительно. Особенно хотел бы отметить Александра Логинова, который в спринте занял пятое место. Это очень достойно, и я уверен, что он-то себя еще покажет. Про нас с Антоном все более-менее понятно, а Саша – темная лошадка. Будет интересно наблюдать, как он будет дальше прогрессировать.

Хотел бы поблагодарить Департамент спорта Тюменской области за то, что они финансируют нашу группу. Одни мы бы такую подготовку не потянули», – сказал Поварницын.