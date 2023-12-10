Тренер сборной Беларуси о патронах: «На данный момент проблем не испытываем, но на будущее прорабатываем вопрос закупки, и он стоит тяжело»

Юрий Альберс рассказал. как обстоят дела с патронами в сборной Беларуси по биатлону.

«С патронами тоже сложно. На данный момент проблем мы не испытываем, но на будущее прорабатываем вопрос закупки, и он стоит тяжело.

Сейчас сколько надо, столько мы и стреляем — ничего не урезаем, но с каждым годом патроны дорожают, это факт», — сказал Альберс.

Биатлон, где патроны?! Исследование Sports.ru – как их теперь доставать и сколько стоят