Тренер сборной Беларуси о патронах: «На данный момент проблем не испытываем, но на будущее прорабатываем вопрос закупки, и он стоит тяжело»

Теги сборная Беларуси жен сборная Беларуси Юрий Альберс Матч ТВ Биатлон

Юрий Альберс рассказал. как обстоят дела с патронами в сборной Беларуси по биатлону.

«С патронами тоже сложно. На данный момент проблем мы не испытываем, но на будущее прорабатываем вопрос закупки, и он стоит тяжело.

Сейчас сколько надо, столько мы и стреляем — ничего не урезаем, но с каждым годом патроны дорожают, это факт», — сказал Альберс.

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