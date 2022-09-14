IBU на ближайшем конгрессе продлит приостановку членства СБР и оставит в силе отстранение российских и белорусских спортсменов («Матч ТВ»)

Международный союз биатлонистов (IBU) на ближайшем конгрессе организации продлит приостановку членства Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ), сообщает «Матч ТВ».

«Конгресс будет голосовать по предложениям, рекомендованным исполкомом IBU, о продлении приостановки членства СБР и БФБ в IBU до тех пор, пока не будут выполнены определенные условия.

Конгресс также решит, следует ли подтвердить предыдущее решение исполнительного совета о том, что российским и белорусским спортсменам и официальным лицам по‑прежнему будет запрещено участвовать в международных соревнованиях до дальнейшего уведомления ради защиты безопасности спортсменов и честности соревнований IBU.

Все тоже, все так же – никакой интриги: приостановку продлят, отстранение не снимут. Вопрос решается не в спортивной сфере», – заявил источник .

Конгресс IBU проходит в Зальцбурге с 15 по 18 сентября.

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