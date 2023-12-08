Ишмуратова о допуске россиян к Олимпиаде в нейтральном статусе: «Смысла ехать туда с такими условиями нет. Это издевательство»

Теги Светлана Ишмуратова МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Биатлон

Светлана Ишмуратова оценила условия допуска россиян на Олимпиаду в Париже.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Смысла ехать туда с такими условиями нет. Это издевательство. И что, терпеть эти издевательства? Мы же понимаем, что судьи, которые будут работать на соревнованиях, будут смотреть вообще не в нашу сторону. И нельзя исключать каких‑то провокаций.

Конечно, это будет плохо способствовать психологическому климату. Мы не знаем, как спортсмены вынесут этот прессинг», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады, но запретили все: георгиевскую ленту, букву Z, награждения дома после Игр

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