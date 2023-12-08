Свищев о допуске россиян к Олимпиаде в нейтральном статусе: «Кто-то может воспринять это решение как положительное. На мой взгляд, это очередная игра МОК»

Теги МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Свищев Париж-2024 Единоборства

Депутат Дмитрий Свищев оценил условия допуска россиян на Олимпиаду в Париже.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«С одной стороны, кто-то может воспринять это решение как положительное. Но, на мой взгляд, это очередная игра МОК. Теперь они ждут ответной реакции, следят за этим, анализируют все.

И непонятно, почему решение объявлено сейчас, хотя они обещали сделать это в марте следующего года. Это очередной виток игры, в которую МОК играет с нашими спортсменами уже долгое время.

Хоть это и движение навстречу спортсменам, которые отобрались, но мы помним, что МОК обещал проверять всех до самих Игр, да и во время их. Поэтому никаких гарантий для наших спортсменов пока нет ни в чем», – сказал Свищев.

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2 комментария
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В марте у нас уже выборы. А МОК сделал это сейчас, чтобы навсёсогласные не смогли поддержать Путина и участвовать в предвыборных мероприятиях. Таким образом, вычисляются настоящие предатели, на которых можно точно положиться и использовать их в антироссийской пропаганде.
Но нам это даже и лучше. Сразу все маски будут сброшены- кто есть и кто.
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чисто по приколу, а почему раздел единоборства?
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