Свищев о допуске россиян к Олимпиаде в нейтральном статусе: «Кто-то может воспринять это решение как положительное. На мой взгляд, это очередная игра МОК»
Депутат Дмитрий Свищев оценил условия допуска россиян на Олимпиаду в Париже.
Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.
«С одной стороны, кто-то может воспринять это решение как положительное. Но, на мой взгляд, это очередная игра МОК. Теперь они ждут ответной реакции, следят за этим, анализируют все.
И непонятно, почему решение объявлено сейчас, хотя они обещали сделать это в марте следующего года. Это очередной виток игры, в которую МОК играет с нашими спортсменами уже долгое время.
Хоть это и движение навстречу спортсменам, которые отобрались, но мы помним, что МОК обещал проверять всех до самих Игр, да и во время их. Поэтому никаких гарантий для наших спортсменов пока нет ни в чем», – сказал Свищев.
Но нам это даже и лучше. Сразу все маски будут сброшены- кто есть и кто.