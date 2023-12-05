Серохвостов о прологах перед этапами Кубка России: «Формат классный, но не каждый хочет делать скоростную работу перед гонкой»

Теги сборная России Кубок России Даниил Серохвостов Биатлон

Даниил Серохвостов поделился мнением о прологах перед этапами Кубка России.

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) запустил командную систему прологов, которые должны проходить в формате лыжного спринта или дуэльной стрельбы перед основной программой соревнований.

Первый пролог в формате лыжного спринта прошел 28 ноября в Ханты-Мансийске.

– Как тебе такой формат перед этапом?

– На самом деле прикольное шоу, но мне кажется, что это все надо было раньше делать, а не перед стартом сезона. Возможно, надо было расширять дни (этапа Кубка России), потому что не каждый хочет делать скоростную работу перед гонкой.

Пусть ее мало, но все‑таки. Не каждый хочет приходить и делать третью тренировку. Формат классный, но, мой взгляд, это надо было делать раньше, – сказал Серохвостов.

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1 комментарий
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можн просто филонить, выходить на старт и идти пешком.сразу на вылет
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