Серохвостов о прологах перед этапами Кубка России: «Формат классный, но не каждый хочет делать скоростную работу перед гонкой»

Даниил Серохвостов поделился мнением о прологах перед этапами Кубка России.

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) запустил командную систему прологов, которые должны проходить в формате лыжного спринта или дуэльной стрельбы перед основной программой соревнований.

Первый пролог в формате лыжного спринта прошел 28 ноября в Ханты-Мансийске.

– Как тебе такой формат перед этапом?

– На самом деле прикольное шоу, но мне кажется, что это все надо было раньше делать, а не перед стартом сезона. Возможно, надо было расширять дни (этапа Кубка России), потому что не каждый хочет делать скоростную работу перед гонкой.

Пусть ее мало, но все‑таки. Не каждый хочет приходить и делать третью тренировку. Формат классный, но, мой взгляд, это надо было делать раньше, – сказал .

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