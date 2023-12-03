Даниил Серохвостов: «Обидно и стыдно, что три раза промахнулся. Всю жизнь стреляю, тренируюсь, а тут не получилось»

Теги сборная России Кубок России Даниил Серохвостов Биатлон

Даниил Серохвостов рассказал, что ему стыдно за промахи в масс-старте.

Серохвостов лидировал перед заключительной стрельбой в гонке Кубка России, но промахнулся три раза. 

– Какие мысли были в голове, когда шел лидером с преимуществом перед четвертой стрельбой?

– Думал о том, как же мне холодно. Я очень замерз на предпоследнем круге. Ехал на спуске и понимал, что еще был теплым. Тело было мокрым из‑за пота, а ветер становился только сильнее. Я ехал и думал: «Скорее бы +1, скорее бы март», ха-ха.

– О лидерстве ты не думал?

– Нет‑нет, это же контактная гонка, плюс за мной шла целая группа. Когда нет большого отрыва, о лидерстве не думаешь.

– Ты был бы доволен шестым местом, если бы тебе сказали об этом перед гонкой?

– Думаю, что да. До этого в шестерку не попадал.

– А теперь ты вряд ли им доволен, потому что шел лидером какой‑то отрезок?

– Да. Мог биться с Эдиком и остальными. Стреляй один на последнем рубеже, и мог бы идти рядом с ними. Обидно и стыдно.

– За что стыдно?

– Что три раза промахнулся. Всю жизнь стреляю, тренируюсь, а тут не получилось, – сказал биатлонист. 

1 комментарий
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