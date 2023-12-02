Тарьей Бо: «Йоханнес вернется сильнее. Думаю, уже завтра он будет как ракета»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Тарьей Бо Йоханнес Бо Биатлон

Норвежский биатлонист Тарьей Бо прокомментировал итоги спринта на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Сегодня Тарьей финишировал 2-м в гонке, а его брат Йоханнес – 18-м.

«Всегда приятно [победить брата], но было бы круче опередить на одну секунду – не хочу, чтобы он отставал на полторы минуты. Йоханнес вернется сильнее.

Думаю, уже завтра [в гонке преследования] он будет как ракета. Мы поддерживаем его и считаем лучшим в нашей команде, он быстро восстановится», – сказал Тарьей.

⚡️ Кубок мира. Наврат победил в спринте, Тарьей Бо – 2-й, Сорум – 3-й, Йоханнес Бо – 18-й

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1 комментарий
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Ну да. Сальбутамолчика жахнет тройную порцию и полетит как ракета )
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