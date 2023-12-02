Тарьей Бо: «Йоханнес вернется сильнее. Думаю, уже завтра он будет как ракета»

Норвежский биатлонист Тарьей Бо прокомментировал итоги спринта на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Сегодня Тарьей финишировал 2-м в гонке, а его брат Йоханнес – 18-м.

«Всегда приятно [победить брата], но было бы круче опередить на одну секунду – не хочу, чтобы он отставал на полторы минуты. Йоханнес вернется сильнее.

Думаю, уже завтра [в гонке преследования] он будет как ракета. Мы поддерживаем его и считаем лучшим в нашей команде, он быстро восстановится», – сказал Тарьей.

⚡️ Кубок мира. Наврат победил в спринте, Тарьей Бо – 2-й, Сорум – 3-й, Йоханнес Бо – 18-й