Филипп Наврат: «Победа на Кубке мира – это потрясающе. Я хорошо провел гонку тактически»

Филипп Наврат оценил свою победу на этапе Кубка мира по биатлону.

Сегодня 30-летний немец выиграл спринт на этапе соревнований в Эстерсунде.

«Я чувствовал силы и был все быстрее с каждым кругом. Победа на Кубке мира – это действительно потрясающе. Очень горжусь гонкой, это мой лучший результат. Я хорошо провел ее тактически, шел быстрее с каждым кругом. Здорово испытывать эти ощущения.

Мыслями я перенесся в прошлый сезон, где добился своего лучшего результата на чемпионате Европы (бронзы в спринте – Sports.ru). Тот момент стал самым ярким в сезоне, и сегодня я почувствовал то же самое», – сказал Наврат.