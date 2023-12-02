Филипп Наврат: «Победа на Кубке мира – это потрясающе. Я хорошо провел гонку тактически»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Германии чемпионат Европы Филипп Наврат Эстерсунд Биатлон

Филипп Наврат оценил свою победу на этапе Кубка мира по биатлону.

Сегодня 30-летний немец выиграл спринт на этапе соревнований в Эстерсунде.

«Я чувствовал силы и был все быстрее с каждым кругом. Победа на Кубке мира – это действительно потрясающе. Очень горжусь гонкой, это мой лучший результат. Я хорошо провел ее тактически, шел быстрее с каждым кругом. Здорово испытывать эти ощущения.

Мыслями я перенесся в прошлый сезон, где добился своего лучшего результата на чемпионате Европы (бронзы в спринте – Sports.ru). Тот момент стал самым ярким в сезоне, и сегодня я почувствовал то же самое», – сказал Наврат.

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