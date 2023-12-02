Йоханнес Бо после 18-го места на Кубке мира: «Ситуация до запрета фтора сильно отличается от нынешней. Раньше можно было лететь на лыжах, не используя силу плечевого пояса»

Йоханнес Бо считает, что запрет на фтор повлиял на его выступления в сезоне.

Сегодня норвежский биатлонист занял 18-е место в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде, допустив три промаха. При этом он стал пятым по лыжному ходу, уступив 30,6 секунды шведу Себастьяну Самуэльссону.

«Безумно неприятно. Это вызов, и мне надо попытаться вновь вернуть свои позиции.

Думаю, ситуация до запрета фтора сильно отличается от нынешней. Раньше можно было лететь на лыжах, не используя силу плечевого пояса, но не думаю, что теперь это возможно.

Сейчас я просто слишком слаб, поэтому нужно набрать больше мышечной массы», – сказал 17-кратный чемпион мира Йоханнес Бо.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) ввел запрет на применение фторсодержащих средств для лыж.