Наврат одержал первую победу в карьере, у Тарьея Бо – 59-й подиум, у Сорума – первый

Филипп Наврат выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.

Немецкий биатлонист одержал первую победу в карьере. Это его первый подиум (1-0-0).

Второе место занял норвежец . На его счету 59 подиумов (12-21-26).

Третьим финишировал его соотечественник . Для него это первая награда на Кубке мира (0-0-1).