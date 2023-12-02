Наврат одержал первую победу в карьере, у Тарьея Бо – 59-й подиум, у Сорума – первый

Теги Кубок мира по биатлону сборная Германии сборная Норвегии Тарьей Бо Филипп Наврат Вебьорн Сорум Биатлон

Филипп Наврат выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.

Немецкий биатлонист одержал первую победу в карьере. Это его первый подиум (1-0-0).

Второе место занял норвежец Тарьей Бо. На его счету 59 подиумов (12-21-26). 

Третьим финишировал его соотечественник Вебьорн Сорум. Для него это первая награда на Кубке мира (0-0-1).

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11 комментариев
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По-хорошему завидую болельщикам Тарика. Здорово, когда любимый спортсмен не уходит после тридцати и продолжает радовать результатами.
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Наврат и Сорум молорики.
Ну и старый хорош.
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Сёруму браво, лучший на последнем круге стал. Тарьей тоже молодец.

Ну а Наврат неожиданный победитель конечно, который теперь ещё и лидер тотала
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Ответ rashnew
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а чего не выдали этого же самого молодым, чтоб менее подозрительно было?
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Ответ markos marvin
Наврат много лет бегал на IBU,не так давно в основе и вот,первая победа!Сёрум уже оправдал включение в основу,хотя на первом круге мог бы и побыстрее разбегаться,но он и Дале-"монстры" финишных кругов,Стрёмсхайм в обеих гонках в 6-ке,но ходом от него можно ждать большего!
6ой год Наврат в основе... с января 18/19
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Германия снова правит биатлоном, хе-хе
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Ответ rashnew
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Да никогда не был он пешеходом, что врать то?
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Наврат много лет бегал на IBU,не так давно в основе и вот,первая победа!Сёрум уже оправдал включение в основу,хотя на первом круге мог бы и побыстрее разбегаться,но он и Дале-"монстры" финишных кругов,Стрёмсхайм в обеих гонках в 6-ке,но ходом от него можно ждать большего!
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