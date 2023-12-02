Наврат одержал первую победу в карьере, у Тарьея Бо – 59-й подиум, у Сорума – первый
Филипп Наврат выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.
Немецкий биатлонист одержал первую победу в карьере. Это его первый подиум (1-0-0).
Второе место занял норвежец Тарьей Бо. На его счету 59 подиумов (12-21-26).
Третьим финишировал его соотечественник Вебьорн Сорум. Для него это первая награда на Кубке мира (0-0-1).
Ну и старый хорош.
Ну а Наврат неожиданный победитель конечно, который теперь ещё и лидер тотала