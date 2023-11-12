Турнир в Шушене. Йоханнес Бо победил в масс-старте, Тарьей Бо – 2-й, Лагрейд – 7-й, Долль – 26-й

Теги сборная Германии сборная Норвегии результаты сборная Италии Тарьей Бо Бенедикт Долль масс-старт Йоханнес Бо гонки в Шушене Филипп Наврат Эндре Стремсхайм Йоханнес Дале Филип Андерсен Стурла Хольм Лагрейд Вебьорн Сорум Мартин Невланн Мартин Улдал Дидье Бьона Ветле Паульсен Биатлон

Йоханнес Бо выиграл масс-старт на биатлонном турнире в Шушене.

Открытие сезона в Шушене

Шушен, Норвегия

Масс-старт

Мужчины

1. Йоханнес Бо (Норвегия)  – 38.20,5 (2)

2. Тарьей Бо (Норвегия) – 9,6 (2)

3. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 19,2 (2)

4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 24,2 (2)

5. Мартин Невланн (Норвегия) – 36,9 (1)

6. Мартин Улдал (Норвегия) – 42,7 (3)

7. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 43,9 (1)

8. Ветле Паульсен (Норвегия) – 1.04,0 (2)

9. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.16,4 (4)

10. Филип Андерсен (Норвегия) – 1.18,1 (3)...

13. Дидье Бьона (Италия) – 1.36,0 (1)

14. Филипп Наврат (Германия) – 1.40,9 (3)...

18. Йоханнес Кюн (Германия) – 2.04,0 (2)...

26. Бенедикт Долль (Германия) – 2.36,0 (5)

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilya Kurepa
Похоже новая звезда вырисовывается в сборной Норвегии- Вебьорн Сорум
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий