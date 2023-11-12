Турнир в Шушене. Йоханнес Бо победил в масс-старте, Тарьей Бо – 2-й, Лагрейд – 7-й, Долль – 26-й
Йоханнес Бо выиграл масс-старт на биатлонном турнире в Шушене.
Шушен, Норвегия
Масс-старт
Мужчины
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 38.20,5 (2)
2. Тарьей Бо (Норвегия) – 9,6 (2)
3. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 19,2 (2)
4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 24,2 (2)
5. Мартин Невланн (Норвегия) – 36,9 (1)
6. Мартин Улдал (Норвегия) – 42,7 (3)
7. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 43,9 (1)
8. Ветле Паульсен (Норвегия) – 1.04,0 (2)
9. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.16,4 (4)
10. Филип Андерсен (Норвегия) – 1.18,1 (3)...
13. Дидье Бьона (Италия) – 1.36,0 (1)
14. Филипп Наврат (Германия) – 1.40,9 (3)...
18. Йоханнес Кюн (Германия) – 2.04,0 (2)...
26. Бенедикт Долль (Германия) – 2.36,0 (5)
1 комментарий