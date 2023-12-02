Эдуард Латыпов: «Хотел удержать первое место, но в стрельбе были ошибки. Первая часть стрельбы была вообще плохая, в конце немного реабилитировался»
Эдуард Латыпов оценил свое выступление в гонке преследования на Кубке России.
Латыпов допустил четыре промаха и занял третье место. Во вчерашнем спринте он победил.
«С четырьмя промахами можно забраться в топ-3, но не очень хорошо. Хотел удержать первое место, но в стрельбе были ошибки.
Первая часть стрельбы вообще была плохая, потом немного реабилитировался в конце», – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».