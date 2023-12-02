Эдуард Латыпов: «Хотел удержать первое место, но в стрельбе были ошибки. Первая часть стрельбы была вообще плохая, в конце немного реабилитировался»

Теги сборная России Кубок России Эдуард Латыпов Биатлон

Эдуард Латыпов оценил свое выступление в гонке преследования на Кубке России.

Латыпов допустил четыре промаха и занял третье место. Во вчерашнем спринте он победил. 

«С четырьмя промахами можно забраться в топ-3, но не очень хорошо. Хотел удержать первое место, но в стрельбе были ошибки.

Первая часть стрельбы вообще была плохая, потом немного реабилитировался в конце», – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ». 

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10 комментариев
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Ответ Comeon!
Хотеть не вредно. Стрелки из вас с Серохвостовым на 4 рубежах аховые.
Сегодня и Смольский не порадовал стрельбой. Что 3 промаха,что 4-"аховая" стрельба для обоих. Но Эдик с 4 все равно на подиуме. С чем соглашусь-стрелять нужно лучше,есть над чем работать.
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Ответ Comeon!
Замерз Антон в первой части гонки, россияне более привычные к такой погоде. Особенно те кто родом из северных регионов. Но давайте отметим, что разогревшись, Антон классно прошел стойки. Латыпов же с Серохвостовым и в стойках и в лежках настреляли. Эди и стартовал с форой. Да и Антон после болезни и разумно не декабрит.
Может,для кого-то это и отставание,но не для Смольского,тем более,что Антон очень сильный стрелок.Он часто стреляет намного быстрее Эдика... Эдик тоже,по-моему, порой не сильно морозоустойчив.
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Если бы это было только сегодня!Не надо гнать,поэтому всё!
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Так говорит, как если стрельба жила бы своей жизнью. Не Эдик стрелял, а досталась ему такая по жребию. Эдик доказывай каждым стартом, что на КМ тебя действительно не хватает! Поставь себе задачу стрелять не хуже 90% Бежать на полминуты быстрее от ближайшего преследователя и только победа в каждой гонке. Ну это же не КМ и в соперниках не французы и норги.
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Ответ Luna02
Сегодня и Смольский не порадовал стрельбой. Что 3 промаха,что 4-"аховая" стрельба для обоих. Но Эдик с 4 все равно на подиуме. С чем соглашусь-стрелять нужно лучше,есть над чем работать.
А Смольский пятый!Он как был в шестёрке, так и не уступил позиций.
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Ответ паби
А Смольский пятый!Он как был в шестёрке, так и не уступил позиций.
Пятый,но не на подиуме(как я,например ожидала). 30 секунд для них с Бабиковым, по-моему,не самое большое отставание.Но настреляли оба..
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