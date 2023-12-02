Логинов – в ответ на вопрос, что помешало бороться за победу: «Куда мне со сборниками сравниваться? Я чисто региональный спортсмен, довольствуюсь вторым местом»

Александр Логинов рассказал, как сложилась гонка преследования.

Чемпион мира-2020 занял второе место в пасьюте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Сегодня не было такого ветра, как вчера, и такой дымки. Сегодня достаточно получилось не замерзнуть – это самое главное.

Да, ноги все равно чуть-чуть сковывает, но для такого мороза сегодня гонка прошла хорошо.

Что помешало бороться за первое место? Да чего вы спрашиваете, куда мне со сборниками сравниваться? Я чисто региональный спортсмен, довольствуюсь вторым местом», – со смехом сказал в эфире «Матч ТВ».