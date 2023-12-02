Логинов – в ответ на вопрос, что помешало бороться за победу: «Куда мне со сборниками сравниваться? Я чисто региональный спортсмен, довольствуюсь вторым местом»

Теги сборная России Кубок России Александр Логинов Биатлон

Александр Логинов рассказал, как сложилась гонка преследования.

Чемпион мира-2020 занял второе место в пасьюте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Сегодня не было такого ветра, как вчера, и такой дымки. Сегодня достаточно получилось не замерзнуть – это самое главное.

Да, ноги все равно чуть-чуть сковывает, но для такого мороза сегодня гонка прошла хорошо.

Что помешало бороться за первое место? Да чего вы спрашиваете, куда мне со сборниками сравниваться? Я чисто региональный спортсмен, довольствуюсь вторым местом», – со смехом сказал Логинов в эфире «Матч ТВ». 

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7 комментариев
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Саша пошутил они же тройка знатных приколистов .
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Ответ maximus388
Сашка хорош, если бы не периодическое обострение хронического простатита, был бы вообще на уровне сборников. Вопрос то в другом, его Бабиков что ли покусал, откуда вечно эта обида?! Ни в чем не нуждается благодаря личному спонсору, не потерял не в период пропуска гонок и пандемии, ни при подготовке к сезону. Но все равно периодически для чего-то кивает в сторону еще одной кормушки.
Он,по-моему,пошутил.
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Ну язва))
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Ответ maximus388
Сашка хорош, если бы не периодическое обострение хронического простатита, был бы вообще на уровне сборников. Вопрос то в другом, его Бабиков что ли покусал, откуда вечно эта обида?! Ни в чем не нуждается благодаря личному спонсору, не потерял не в период пропуска гонок и пандемии, ни при подготовке к сезону. Но все равно периодически для чего-то кивает в сторону еще одной кормушки.
А вас то кто обидел.
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Ответ maximus388
Сашка хорош, если бы не периодическое обострение хронического простатита, был бы вообще на уровне сборников. Вопрос то в другом, его Бабиков что ли покусал, откуда вечно эта обида?! Ни в чем не нуждается благодаря личному спонсору, не потерял не в период пропуска гонок и пандемии, ни при подготовке к сезону. Но все равно периодически для чего-то кивает в сторону еще одной кормушки.
Это у него юмор такой, любит подкалывать.
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