Сергей Белозеров: «Не знал, что Поршнев собирается завершить карьеру. Думаю, что это спонтанное решение, на эмоциях»

Тренер Белозеров назвал спонтанным решение Поршнева объявить о завершении карьеры.

Никита Поршнев после 106-го места спринта на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске заявил, что заканчивает карьеру, чтобы уделять время семье.

— Не знал, что он собирается завершить карьеру. Думаю, что это спонтанное решение, на эмоциях.

— Вы будете его уговаривать передумать?

— Будем беседовать. Человек болел неделю, ему сказали: «Не бежать». Ну вот и итог такой. Понятно, что не мог реализоваться на максимум, поэтому бросил гонку и так далее.

— У вас были разногласия насчет выступления сегодня?

— Он болел неделю, у него было инфекционное заболевание. Тренерский штаб рекомендовал ему не участвовать, на официальной тренировке он попробовал и сказал, что вроде бы готов бежать. Но итог такой.

— Когда будете говорить с ним?

— Он уехал домой отдыхать. Решили, что здесь он нигде не участвует. Ему надо долечиться и привести себя в нужные кондиции. Не могу сказать, сколько продлится пауза. Пусть восстановится. Тем более в психологическом плане, — сказал Сергей Белозеров.