Даниил Серохвостов: «Надеюсь, до конца сезона здоровье уже не подведет. Я работаю с иммунологом, делаем курсы витаминов»

Теги сборная России Даниил Серохвостов Биатлон

Биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о работе с иммунологом.

С 1 по 3 декабря в Ханты-Мансийске пройдет второй этап Кубка России. Ранее Серохвостов из-за болезни пропустил Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

«Планирую бежать все гонки на этом этапе. Здоровье не подводит, и надеюсь, что до конца сезона уже не подведет. Я работаю с иммунологом, с ним мы делаем курсы витаминов, кроме этого пью травы – все натуральное», – сказал Серохвостов.

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4 комментария
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Не хворай Даня, хоть по веселее будет смотреть гонки…..
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красиво бегает Даниил, техника - класс, ещё бы в стрельбе стабильность обрести!
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желаю чтобы витаминки не превратились во что-нибудь такое этакое
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