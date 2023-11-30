Даниил Серохвостов: «Надеюсь, до конца сезона здоровье уже не подведет. Я работаю с иммунологом, делаем курсы витаминов»

Биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о работе с иммунологом.

С 1 по 3 декабря в Ханты-Мансийске пройдет второй этап Кубка России. Ранее Серохвостов из-за болезни пропустил Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

«Планирую бежать все гонки на этом этапе. Здоровье не подводит, и надеюсь, что до конца сезона уже не подведет. Я работаю с иммунологом, с ним мы делаем курсы витаминов, кроме этого пью травы – все натуральное», – сказал Серохвостов.