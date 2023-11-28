«Так как мы уже возрастные, решили взять мальчиков помоложе». Гербулова о выборе команды на пролог

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Александр Пак Наталья Гербулова Даниил Серохвостов Биатлон

Наталья Гербулова объяснила выбор в биатлонную команду «мальчиков помоложе».

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) запустил командную систему прологов перед турнирами и назвал 4 состава с капитанами. Гербулова возглавила команду «Дети Александра Пака», куда вошли Екатерина Носкова, Анастасия Гришина, Ксения Довгая, Евгений Емерхонов, Роман Еремин, Александр Корнев и Даниил Серохвостов.

«Я четко понимала, что возьму себе в команду Катю Носкову. Мальчиков, – так как мы с Катей уже возрастные биатлонистки, – мы решили взять немножко помоложе, ха-ха! Как я выбрала мальчиков: наверное, это молодость, креатив, дерзость и, конечно же, умение собраться в стрессовой ситуации», – сказала Гербулова.

Также биатлонистка объяснила выбор названия для команды.

«Вариантов, конечно, было много, потому что мальчики сами знаете какие у меня в команде – они достаточно веселые, креативные. И некоторые названия я даже не могу озвучивать, потому что это слишком тонкий юмор, ха-ха.

Изначально мы хотели назваться, это предложил Даня Серохвостов, мне достаточно сложно говорить это слово. Это исландский ледник Эйяфьядлайекюдль – так вроде говорится. Но я не исландка и не могу сказать это правильно.

В итоге мы решили назваться «Дети Александра Пака». Александр Пак – это один из руководителей СБР (исполнительный директор – Sports.ru), и он организатор этих соревнований, о нем очень редко говорят. Ну вот, мы решили о нем сказать названием нашей команды», – добавила Гербулова.

Сегодня биатлонисты выступят в лыжном спринте в Ханты-Мансийске, где пройдет второй этап Кубка России.

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3 комментария

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Ксения Бьорндален
Гербулова берет пример с Аллы Борисовны
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Афанасия
Так-то лучших мальчиков Натали себе набрала)
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-1
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Бини
Ответ Ксения Бьорндален
Гербулова берет пример с Аллы Борисовны
У неё взрослый кавалер)
0
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