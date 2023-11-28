Евгений Емерхонов: «Поварницын в образе Джокера – это выглядело классно. Я бы вышел на старт пролога в образе женщины-супергероя»

Теги сборная России Кубок России Александр Поварницын Евгений Емерхонов Биатлон

Евгений Емерхонов прокомментировал свое участие в прологе Кубка России.

Емерхонов занял третье место в лыжном спринте на 100 м.

– Перед стартом ребята считали тебя фаворитом. Сам верил в победу?

– В прошлом году «Матч ТВ» в Чайковском организовывал такой же формат, где я совсем чуть‑чуть проиграл Эдику Латыпову. Я понимал, что смогу побороться за победу и верил в это.

Но было какое‑то волнение и переживание от того, что не хотел вылететь и побороться до конца. Наверное, поэтому не смог собрать технику в единое целое и реализовать свои возможности в скорости.

– Александр Корнев сказал, что вы хотели устроить шоу в финале. Что планировали сделать?

– Надеюсь, что у нас еще дальше будет возможность организовать с Саньком шоу в финале, но сегодня получилось вот так. Я рад за него, он молодец! Хотя Саня, возможно, сам от себя не ожидал, что сегодня победит.

Александр Поварницын вышел на старт в образе Джокера, как тебе? Хотел бы сделать нечто подобное?

– Саня очень классно сделал, выйдя в таком образе. Было очень прикольно, выглядело классно. Я не знаю, кем я хотел бы быть.

Но у нас есть плакат, где я отредактировал лица участников нашей команды и сделал себя женщиной-супергероем (речь идет о Фантастической четверке). Наверное, переоделся бы так и вышел на старт, – сказал биатлонист. 

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2 комментария

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тоторо
Не ННадо пожалйста
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Comeon!
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
И потом они говорят про нетрадиционные европейские взгляды.
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